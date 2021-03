Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați tocmiți sa execute niște lucari la un apartament din Onești au fost uciși de un barbat de 67 de ani care, pare-se, a fost proprietarul acelei locuințe. Din datele care se cunosc pana acum, se pare ca barbatul pierduse locuința in urma unei executari silite, iar victimele ar fi fost platite…

- Un barbat de 68 de ani din Onesti a sechestrat, luni, intr-o locuinta, doi barbati care efectuau lucrari la un imobil. Politistii au intrat peste individul care apucase sa raneasca cu cutitul unul...

- Luare de ostatici cu final tragic la Onesti, judetul Bacau. Un barbat a sechestrat, apoi a injunghiat doi muncitori care lucrau in apartamentul sau. Unul dintre muncitori a murit pe loc, iar al doilea a decedat la spital. Si agresorul este la spital dupa ce a fost impuscat.

- Un tanar de 21 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat penal pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce politistii au constatat ca el este autorul accidentului produs vineri dimineata la Calugareni, in urma caruia doua persoane au murit si sapte au fost ranite,…