- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale au dispus pe 11 noiembrie masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 2 barbați de 34 și 19 ani, din comunele Cașeiu și Unguraș. Din activitațile investigativ-operative, polițiștii au stabilit ca la data de 10…

- Polițiștii din Onești, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Onești, au documentat activitatea infracționala intr-un dosar penal privind comiterea infracțiunii de distrugere. Doi barbați și o femeie din comuna Ștefan cel Mare au fost reținuți și introduși in Arestul I.P.J Bacau in urma…

- La data de 25 octombrie a.c., la nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost organizate o serie de acțiuni stradale și in trafic, pentru prevenirea unor fapte antisociale, violente și cu scopul de a impune o conduita responsabila participanților la trafic. In intervalul orar 18.00 – 21.00, polițiștii…

- La data de 18 septembrie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au reținut pentru 24 de ore doi minori, de 15 și 17 ani, din municipiul Turda, cercetați pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, respectiv complicitate la infracțiunea…

- Doi falsi politisti au fost prinsi dupa ce au jefuit mai multi turisti in Bucuresti. Ei si-au insusit astfel 400 de euro si peste 200 de dolari, scrie News.ro. Polistii din cadrul Serviciul de Investigatii Criminale – Sector 1 au prins in flagrant, miercuri, unul de 40 de ani si celalalt de 63 de ani,…

- La data de 24 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 19 și 33 de ani, din județul Cluj, cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. ”In fapt, la data de 6 august a.c., in jurul orei 14.00, cei doi sunt banuiți…