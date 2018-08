Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi barbati au fost injunghiati in cursul incidentelor violente care au avut loc joi la Glasgow, inainte unui meci din Liga Europa, intre Glasgow Rangers si echipa croata Osijek, au anuntat autoritatile, precizand victimele au fost grav ranite, insa sunt in stare stabila, informeaza BBC News.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, patru persoane implicate într-o bataie ce a avut loc în fața unei sali de jocuri.”La data de 31 iulie a.c., patru barbați au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiști sub aspectul savârșirii infracțiunilor…

- Doua persoane au fost retinute in cazul celor doi barbati gasiti morti la sediul unei firme de pe Bulevardul Timisoara, din Capitala, urmand ca in cursul zilei de marti sa fie prezentati procurorilor cu propunere de arestare preventiva, transmite News.ro . In cursul noptii au fost audiati mai multi…

- Ieri, 25 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj au retinut, pentru 24 de ore, 3 barbati, de 48, 34 si 31 de ani, toti din Blaj, banuiti de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii si linistii publice si distrugere. In sarcina acestora s-a retinut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6292 lei/euro, in crestere cu 0,14% fata de nivelul atins marti, transmite News.ro . Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an. Marti, euro…

- Crima odioasa de miercuri 16 mai, de la Sebeș, din parcarea unui local din Sebes nu a ramas fara urmari. In noaptea de miercuri spre joi, cabana autorului, din localitatea Pianu de Sus, a fost mistuita de un incendiu. Cabana agresorului, Stancu Valer, a ars in intregime, focul fiind pus intentionat.…

- Cutremurator: O mama si-a ucis fiul si s-a autodenuntat dupa 12 ore. Motivul este incredibil O femeie de 58 de ani a sunat, miercuri seara, la Politie si a spus ca in cursul diminetii si-a injunghiat mortal fiul, in varsta de 35 de ani, pe fondul unui conflict pe care l-a avut cu acesta. Potrivit purtatorului…