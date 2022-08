Doi bărbați au fost călcați cu mașina de un tânăr pe care au vrut să-l bată Un barbat de 42 de ani a murit, iar un altul de 26 a fost ranit, dupa ce un sofer de 19 ani i-a lovit cu masina in timp ce incerca sa fuga de la locul in care izbucnise un scandal, informeaza Observatornews. Totul s-a intamplat in jurul orei 05.30. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, in parcarea unui restaurant din Sighișoara, a avut loc un conflict spontan, cu implicarea mai multor persoane. Oamenii legii s-au deplasat la locul indicat si au constata ca intr-adevar acolo a avut loc un scandal. Politistii au stabilit ca un tanar, in incercarea de a scapa, s-a urcat intr-un autoturism,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

