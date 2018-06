Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost atacat de noua barbate, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un club din Cluj. Unul dintre agresori a sarit la atac cu deosebita violența, dar cel lovit s-a aparat cu abilitate și cu doua lovituri l-a pus in dificultate pe agresor. In acel moment, cei de pe margine au navalit peste…

- Politistii din cadrul Politiei Mamaia au fost sesizati cu privire la un scandal izbucnit la un club din statiune. O patrula formata dintr-un politist si un jandarm s-a deplasat la fata locului pentru aplanarea scandalului, iar in momentul in care au solicitat persoanelor sa se legitimeze, trei barbati…

- Trei irakieni au fost arestati in Austria sub suspiciunea ca apartin unei organizatii teroriste, a relatat sambata dpa. Cei trei barbati, cu varste putin peste 20 de ani, traiau intr-un hostel pentru solicitanti de azil in orasul Judenburg, la 190 de km sud-est de Salzburg, a precizat…

- Adolescenții au fost arestați sub suspiciunea de crima dupa ce trupul unei fete de 14 ani a fost descoperit intr-un parc. Fata fusese data disparuta cu o zi inainte de descoperirea șocanta. Fata a fost gasita moarta in West Park din Wolverhampton, la o zi dupa ce apropiații ei o dadusera disparuta. Victima…

- Trei barbați cu varste cuprinse intre 24 și 33 de ani, domiciliati in orasul Ocnita, membrii unui grup criminal, sunt suspectați pentru șantaj. Doi dintre ei au fost reținuți, al treilea suspect urmeaza sa fie localizat si retinut.

- Imaginile cu batranul din Brasov batut cu bestialitate de doi tineri s-a viralizat pe toate rețelele de socializare. Barbatul a fost snopit in bataie intr-un pasaj subteran. Tinerii care au batut un batran de 66 de ani au 18 și 23 de ani. Tinerii se numesc Ceplinsche Adrian si Mircea Mihai Constantin…

- Marcel Hoara a fost unul dintre cei mai importanți membri ai Guvernului Boc. Șef la Agenția de Dezvoltare in perioada mandatului de premier al lui Emil Boc, o adevarata vedeta a Executivului, Marcel Hoara s-a desparțit cu tam-tam de soția lui, Georgeta. Aceasta i-a deschis proces de divorț la sfarșitul…

- Trei barbati cu varste intre 25 si 39 de ani, din Targu Mures, suspectati ca ar fi patruns in noua apartamente din Galati, de unde ar fi sustras bani si bijuterii, cauzand un prejudiciu de 12.000 euro si 52.000 lei, au fost arestati preventiv, in urma unei actiuni de prindere in flagrant derulata…