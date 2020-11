Stiri pe aceeasi tema

- Poveste incredibila, cum numai in filme intalnim! Credea ca și-a intalnit dragostea vieții, dar a dat nas in nas cu doi escroci. Este vorba despre un cetațean austriac, venit in Romania pentru a se insura. Omul a fost pacalit, rapit și jefuit de catre doi barbați din Covasna.

- Hotelurile si pensiunile din municipiul Sfantu Gheorghe afectate de pandemie, dar si firmele care anul acesta au avut pierderi de cel putin 15% fata de anul trecut, pot primi o finantare de maximum 50.000 de euro printr-un program de minimis finantat de Consiliul local municipal ce vizeaza redresarea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Covasna a transmis astazi, dupa ora 14.00, un mesaj de avertizare RO-ALERT, ca urmare a faptului ca incidența COVID-19 in Sfantu Gheorghe a „sarit” de 2 la mia de locuitori. „Avand in vedere contextul epidemiologic actual, precum și creșterea alarmanta…

- Sapte unitati de invatamant din judetul Covasna au intrat, incepand de luni, in scenariul rosu, urmand sa deruleze cursuri exclusiv online, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). Potrivit sefului ISJ Covasna, Kiss Imre, scenariul rosu a fost aplicat la Liceul teoretic „Mikes Kelemen”…

- Asociația DATE (Asociația Divizia Artelor prin Tehnologiile Emergente), cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului Romaniei și Serviciului pentru Dezvoltarea Comunitara din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prezinta cu ajutorul artiștilor și dezvoltatorilor de noi forme artistice,…

- Dupa ce prima actiune de dezinsectie din aceasta vara la Sfantu Gheorghe a avut loc la sfarsitul lunii iulie, a doua actiune a fost programata pentru data de 7 august, vineri, incepand cu ora 6. Conform specialistilor, pentru a avea un efect maxim, sunt necesare doua actiuni de dezinsectie la interval…