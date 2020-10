Doi bărbaţi, arestaţi preventiv după ce ar fi furat din locuinţe din Bucureşti în care intrau pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii de energie Doi barbati care furau din locuinte in care intrau pretinzand ca sunt angajati ai unei companii de furnizare a energiei electrice au fost arestati preventiv pentru talharie in locuinta, furt calificat si inselaciune. Cei doi actionau in mai multe zone din Bucuresti, iar cand au fost prinsi furand au agresat fizic o femeie, potrivit news.ro. Cei doi barbati, cu varste de 28, respectiv 33 de ani, actionau in municipiul Bucuresti, iar politistii au date ca au comis furturi din locuinte, pretextand ca sunt angajati ai furnizorului de curent electric si trebuie sa intre in apartamente pentru a citi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

