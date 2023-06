Stiri pe aceeasi tema

- Romania a remizat, scor 0-0, la Priștina, contra naționalei din Kosovo, intr-un meci contand pentru preliminariile Euro 2024. La finalul partidei, sarbatoritul zilei, selecționerul Edi Iordanescu, a vorbit despre parțile bune observate dupa disputa de vineri seara.

- Nicolae Stanciu a avut un mesaj categoric dupa Kosovo – Romania 0-0. Echipa nationala a Romaniei a remizat, la Pristina, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Meciul s-a disputat chiar in ziua in care selecționerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. La finalul partidei, Nicolae…

- Imediat dupa Kosovo - Romania 0-0, Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei FCSB, l-a luat in colimator pe George Pușcaș, atacantul folosit inca din primul minut la Priștina. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte…

- Kosovo - Romania » In minutul 22, la 0-0, Mario Camora (36 de ani, fundaș stanga) s-a accidentat, iar in locul lui a fost introdus Deian Sorescu (25, extrema dreapta). Reporterul special GSP Remus Raureanu și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Priștina și transmit toate informațiile care conteaza…

- Kosovo și Romania se vor intalni, vineri, la Priștina, de la ora 21:45, in Grupa I a preliminariilor EURO 2024. Inaintea acestei partide, Romania se afla pe locul doi in grupa, cu 6 puncte acumulate, la egalitate cu liderul Elveția. Kosovo se afla pe poziția a treia, cu doua puncte acumulate. Citește…

- Kosovo - Romania, meci contand pentru Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024 din Germania, este programat, vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, pe Stadionul Fadil Vokrri din Pristina, si va fi transmis in direct de Antena 1.Romania a inceput preliminariile pentru Euro 2024 cu doua victorii si isi…

- Timisorenii Marius Marin si Deian Sorescu, precum si Raul Oprut, din Caransebes, au fost selectionati pentru urmatoarele doua jocuri ale nationalei de fotbal a Romaniei din preliminariile EURO 2024. Romania va juca vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, cu Kosovo, pe stadionul Fadil Vokrri (Pristina), in…

- Alain Giresse (70 de ani), selecționerul lui Kosovo, nu face o drama din remiza cu Andorra (1-1), cel mai slab adversar din grupa. Autorul golului, Edon Zhegrova (23 de ani), da vina pe aparare și pe portarul Arijanet Muric (24) pentru reușita oaspeților. Andorra a reușit marea surpriza a zilei de marți…