Stiri pe aceeasi tema

- Tatal este cel care a reușit sa le salveze, aducandu-le la mal, inainte de a sosirea medicilor. La scurt timp, au ajuns și salvatorii, iar femeia in varsta de 40 de ani a fost trimisa de urgența la spital cu insuficiența respiratorie, iar copila a suferit un atac de panica și a ajuns la Pediatrie. Barbat,…

- Pompierii din Sibiu intervin, luni, pentru salvarea a trei persoane care au cazut intr-un bazin adanc de cinci metri. Este vorba despre trei barbati care au fost scosi, dar pentru unul a fost declarat decesul.”Salvatorii au ajuns la fata locului.

- Tragedie in Sibiu. O tanara de 30 de ani a murit dupa ce si-a luat viata in timp ce era internata la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Sibiu. Femeia avea antecedente psihiatrice si era a patra oara cand era internata. Tanara fusese adusa de politie la Spitalul de Psihiatrie pe data de 16 mai, unde […]

- Un copil de sapte ani a fost accidentat mortal, joi, de o autoutilitara, in localitatea sibiana Iacobeni. Copilul s-a agatat de bena camionetei, iar cand soferul a dat cu spatele, s-a dezechilibrat si a cazut sub una dintre roti. Afost scos de echipajul de descarcerare, inconstient. Manevrele de resuscitare…

- Doi frați, de doi și trei ani, au ajuns la spital dupa ce s-au oparit cu ciorba clocotita. Unul dintre ei a fost trimis de urgența la Iași, informeaza Monitorul de Botoșani.Incidentul a avut loc luni seara, in localitatea Lozna, cand cei doi copii se jucau in bucataria casei in care locuiau, iar mama…

- Obiectul cazut din cer care a strapuns acoperisul unei locuinte din statul american Florida a provenit intr-adevar de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a confirmat luni NASA, informeaza AFP, citata de Agerpres. Pe 8 martie, un locuitor dintr-un oras din Florida a recuperat un obiect gri semicilindric…

- Un obiect care a cazut din cer și a strapuns acoperisul unei case din statul american Florida a fost identificat ca provenind de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a confirmat luni NASA.

- Autoritațile anunța ca este in vigoare un cod portocaliu de vant in Hunedoara și Bihor. Vremea rea a produs distrugeri semnificative și acoperișul unui bloc a fost chiar smuls de vant."Pe fondul Codului Portocaliu - fenomene meteo imediate, valabil pentru județul Hunedoara, in intervalul 6.35 - 9.00,…