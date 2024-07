Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce si-a betonat apararea, cu un portar si mai multi fundasi, la divizionara secunda CSC Dumbravita au ajuns si doi atacanti, cunoscuti in zona. Nicu Modan și Cristian Padurariu au semnat cu clubul banatean un contract valabil pentru sezonul 2024/2025. Nicu Modan s-a nascut la 19 decembrie 1994…

- Atacantul Andrei Dumiter a semnat, marti, cu UTA Arad o intelegere pe doua sezoane cu optiune de prelungire pentru inca un an, potrivit news.roIn varsta de 25 de ani, el a evoluat in stagiunea precedenta pentru FC Voluntari.

- ARAD. Golgheterul UTA-ei in Liga de Tineret in sezonul 2022-2023, cand gruparea ros-alba a ajuns pana in ultimul act al competiției, Ahmet Ekmekci s-a intors din imprumutul de la CS Dumbravita (Liga II) si impresioneaza din nou in presezon in tricoul UTA-ei.

- Zilele Tatarașului, ediția a IV-a, va fi sarbatorita in primele doua zile ale verii, pe 1 și 2 iunie. Ateneul Național din Iași, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași, organizeaza doua zile pline de activitați captivante pentru ieșeni. Accesul este liber! Sambata, pe 1 iunie, vor avea loc momente…

- CFR Calatori anunța lansarea programului estival de transport „Trenurile Soarelui” incepand cu 14/15 iunie. Acest program va oferi 30 de trenuri zilnice, conectand intreaga țara cu stațiunile de la Marea Neagra și Delta Dunarii pana la inceputul lunii septembrie. Potrivit comunicatului de presa, calatorii…

- Play-off, etapa 8: Joi, 2 mai: CS Mioveni – Csikszereda Miercurea Ciuc 3-1.Vineri, 3 mai – ora 17.00: CSC Șelimbar – Gloria Buzau.Sambata, 4 mai – ora 12.00: Unirea Slobozia – Corvinul Hunedoara. Clasament: 1. Slobozia 56 puncte (golaveraj 8-3), 2. Hunedoara 49 (10-6), 3. Șelimbar 46 (4-9), 4. Buzau…

- Sapte persoane care se aflau intr-un microbuz au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc marti seara pe DN 7, la iesirea din Deva spre Arad, dupa ce autovehiculul a intrat intr-un parapet care desparte sensurile de mers ale drumului,