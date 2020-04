Stiri pe aceeasi tema

- Doi astronauți americani și unul rus vor parasi vineri Stația Spațiala Internaționala (ISS) pentru a reveni pe Pamant, dupa o misiune de 9 luni, scrie The Guardian. La aterizare, ei vor gasi o lume complet schimbata de pandemia de COVID-19.Andrew Morgan, Jessica Meir și Oleg Skripochaiși incheie misiunea…

- Astronautul american Christopher Cassidy a declarat miercuri, cu o zi inainte de lansarea capsulei spatiale Soyuz MS-16 spre Statia Spatiala Internationala (ISS), ca este absolut sigur ca echipajul sau nu are coronavirus, relateaza DPA. "Ne simtim fantastic", a declarat Cassidy la o conferinta de presa…

- Rusia aplica masuri preventive stricte pentru a proteja de coronavirus pe viitorii ocupanti ai Statiei Spatiale Interntionale (ISS), a anuntat miercuri Centrul de Instruire pentru Cosmonauti (CPC), citat de EFE, preluata de Agerpres. Echipajul capsulei Soyuz MS-17, care va pleca spre ISS pe 9 aprilie,…

- Revederea cu patrupedul sau a postat-o pe contul sau de Twitter.„Nu stiu sigur cine a fost mai incantata. Ma bucur ca isi aduce aminte de mine dupa un an”, a scris Koch.In imaginile video se poate vedea cum cainele da energic din coada si se urca cu labele din fata pe geamurile usii de la intrare la…

- Christina Koch s-a reintors, joi, dupa o misiune de 11 luni, doborand astfel recordul mondial pentru o femeie astronaut pentru timpul petrecut vreodata in spațiu, relateaza businessinsider.com. Astronautul a realizat și cateva fotografii uluitoare din spațiu.Koch și alți doi membri ai echipajului, Luca…

