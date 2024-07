Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru doi astronauți ai NASA, care se afla la bordul capsulei Starliner a Boeing, care are probleme tehnice, ar putea fi nevoiți sa ramana in spațiu pana la mijlocul lunii august. Inginerii se straduiesc sa rezolve problemele care au impiedicat intoarcerea celor doi in luna iunie, scrie…

- Cei doi astronauti care au ajuns la Statia Spatiala Internationala (ISS) in urma cu trei saptamani, la bordul noii capsule Starliner a Boeing, nu sunt "blocati" acolo, a anuntat NASA, chiar daca data...

- Barry „Butch" Wilmore și Sunita „Suni" Williams, doi astronauți de la NASA, au parasit Pamantul pe 5 iunie și ar fi trebuit sa se intoarca opt zile mai tarziu. In schimb, din cauza unor probleme cu avionul Starliner al Boeing, sunt blocați in spațiu de tr

- Intoarcerea capsulei Starliner, construita de Boeing, de pe Stația Spațiala Internaționala (ISS), cu astronauții Butch Wilmore și Suni Williams, a fost amanata pentru 26 iunie, a declarat marți un oficial NASA. Exista insa posibilitatea ca echipajul sa se intoarca chiar mai tarziu acasa.

- O capsula Boeing cu echipaj uman a fost lansata in spațiu, dupa mai multe amanari. Doi astronauți NASA, Barry „Butch” Wilmore and Sunita „Suni” Williams sunt la bordul navetei Starliner, un proiect de miliarde de dolari.

- Dupa mai multe amanari și dupa numeroase probleme tehnice aparute, Boeing, United Launch Alliance și NASA au reușit miercuri sa lanseze capsula Starliner care, in premiera, are și doi astronauți la bord. Ei ar trebui sa ajunga in 24 de ore la Stația Spațiala, sa stea acolo opt zile și sa revina tot…

- Capsula CST-100 Starliner urma sa decoleze sambata, 1 iunie, de la baza NASA din Cape Canaveral, Florida, spre Stația Spațiala Internaționala (ISS), insa lansarea a fost anulata in ultima clipa, transmite CNN. Evenimentul este considerat un test crucial inainte ca NASA sa poata autoriza Boeing sa efectueze…