Doi astronauţi chinezi au realizat o nouă ieşire extravehiculară pe orbita Pământului Doi astronauti chinezi (taikonauti - n.red.) care participa la misiunea Shenzhou-15 si care se afla la bordul statiei spatiale chinezesti Tiangong au finalizat cu succes cea de-a doua iesire extravehiculara a lor pe orbita Pamantului, a anuntat joi Agentia spatiala chineza, citata de Xinhua.

