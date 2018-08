Stiri pe aceeasi tema

- Asistentului medical de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti care se afla in greva foamei de trei zile i s-a facut rau miercuri dimineata, acesta fiind transportat la Spitalul Militar. "Mie...

- Angajații au ieșit și luni sa protesteze, iar asistentul Daniel Simion a anunțat ca intra in greva foamei. El a denunțat, alaturi de alți colegi, condițiile revoltatoare in care lucreaza și acuza managementul spitalului ca deși are alocați bani de la Ministerul Sanatații nu doteaza spitalul cu aparatura…

- Mai multi angajati ai Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au ieșit sa protesteze, luni dimineata, dupa ce conducerea a pus salariatii sa aleaga intre voucherele de vacanta si sporuri. Mai...

- Un asistent medical de la Sectia Ortopedie a declarat ca de luni dimineata, de cand 15 angajati ai Spitalului Universitar au protestat, s-au adus materiale, corpuri sanitare in unitate, iar celorlalti angajati conducerea le-a interzis sa iasa la protest.

- Luni dimineața, cațiva angajați ai Spitalului Universitar de Urgența București au ieșit in fața unitații, nemulțumiți ca au fost obligați sa aleaga intre vouchere de vacanța și sporuri maxime, intrucat spitalul nu și le permite pe amandoua. Ulterior, angajații au vorbit despre” lipsa de medicamente…

- Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii, va fi verificat modul in care sunt folosite fondurile alocate spitalului de catre minister. "A fost trimis Corpul de Control al ministrului, vor merge si cei de la DSP, la Spitalul Universitar. Va fi verificat modul in care spitalul foloseste…

- Mai multe asistente si infirmiere de la Spitalului Universitar de Urgenta din Capitala au protestat luni dimineata, in curtea unitatii medicale. Cadrele medicale reclama ca nu au materiale sanitare sau de curatenie si ca riscul pentru pacienti de a dezvolta infectii este mare. In plus, protestatarii…

