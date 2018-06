Stiri pe aceeasi tema

- Pornita de la Timișoara in data de 21 mai, ștafeta mesajelor de incurajare va poposi la Oradea, Bistrița, Reghin, Iași, Galați, Sf. Gheorghe, Brașov, București, Craiova și Alba-Iulia. Cei care participa la aceasta ștafeta ciclista aduna și mesaje scrise pe flori de hartie, culese la fiecare…

- Un adolescent din judetul Botosani a avut o experienta groaznica la un meci de fotbal cu prieteni. A fost lovit atat de puternic cu mingea incat a mutit. A fost dus cu ambulanta la un spital din judet iar mai apoi, fiindca starea sa era in continuare grava a fost transferat la Iasi.

- Duo-ul american, THE CHAINSMOKERS vin pentru prima data in Romania, in luna august, la festivalul UNTOLD. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt caștigatori ai unui premiu Grammy, iar melodia cu care au devenit cunoscuți – “Closer”, are peste doua miliarde de vizualizari. In 2017, THE CHAINSMOKERS…

- Un traficant de stupefiante cautat in toata Europa și amicul sau au incercat, in miez de noapte, sa intre din Republica Moldova in Romania traversand Prutul pe o camera de tractor. Prima parte a planului fugarilor a reușit, insa cand au ”debarcat” pe pamant romanesc au fost prinși de polițiștii de frontiera…

- Romania devine scena unora dintre cele mai mari festivaluri de muzica din Europa Centrala si de Est, atragand tot mai multi artisti celebri in concerte masive, cu zeci de mii de participan'i. Festivalul Afterhills, aflat deja la a doua editie, a reusit sa confirme nume mari din industria…

- The Script vine pentru prima data in Romania la Festivalul Neversea, programat in perioada 5-8 iulie 2018, la Constanța. In line-up-ul celei de-a doua ediții mai urca alaturi de ei: John Newman, Scooter, Redfoo, Axwell&Ingrosso, Hardwell, Steve Angello, Alan Walker, W&W, Sunnery James & Ryan Marciano,…

- Dupa doctoratul in economie, Ligia Munteanu a facut cursuri de voce și comunicare. Pentru ca, deși a studiat mereu științele exacte, in adancul sufletului și-a dorit sa faca televiziune sau teatru. In copilarie și adolescența, ce meserie visai sa ai? Pentru ce te pregateai in liceu? Am studiat mereu…