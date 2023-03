In ziua de 29 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Domnești au continuat verificarile in cadrul unui dosar penal intocmit, inițial, sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe și, ulterior, avand in vedere starea persoanei vatamate, de vatamare corporala, și au reținut un barbat de 63 de ani, din Domnești. […]