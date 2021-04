Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a reținut duminica peste 450 de persoane la manifestațiile din Siberia și Orientul Indepartat din Rusia, in condițiile in care susținatorii lui Alexei Navalnii au ieșit in strada pentru a...

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Poliția a facut arestari masive inca de la primele ore.

- Susținatorii opozantului rus Alexei Navalnii au fost chemați sa protesteze in fața cladirii serviciului de informații rus FSB (succesorul KGB), duminica, 31 ianuarie. Echipa lui Navalnii a publicat mesajul de mobilizare pe Facebook, cerand susținatorilor opozantului rus sa protesteze pașnic pentru eliberarea…

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ”va fi reprimata”, cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, potrivit AFP. Echipa opozantului…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a cerut duminica autoritatilor ruse sa il elibereze imediat pe dizidentul Alexei Navalnii, transmite Reuters, arata Agerpres. Navalnii a fost retinut duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova.…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza agentiile de presa internaionale. Avionul companiei ruse Pobeda la bordul caruia se afla Navalnii urma sa ajunga pe aeroportul Vnukovo din Moscova, dar a fost redirectionat…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS Navalnii a decolat dupa-amiaza…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Navalnii a decolat dupa-amiaza din Berlin, pentru a reveni in Rusia, desi autoritatile din tara sa au avertizat ca ar putea fi…