Doi antivacciniști suspectați de atacarea unui centru de vaccinare cu bombe incendiare au fost arestați în Italia Poliția italiana a arestat doi antivacciniști suspectați de aruncarea unor bombe incendiare într-un centru de vaccinare din orașul Brescia, anunța Euronews.



Doua cocktailuri Molotov au fost aruncate pe 3 aprilie în centrul de vaccinare din orașul din nordul țarii, provocând incendierea unei laturi a doua dintre pavilioane, potrivit carabinierilor.



Doi suspecți cu vârsta de 51 și 52 de ani au fost arestați și puși sub acuzare pentru infracțiuni legate de terorism, potrivit poliției militare din aceasta țara.



