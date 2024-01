Doi ani de război pentru zero rezultate Razboiul din Vietnam a predat lumii intregi o lecție (valabila și azi), iar invațamintele din care americanii ar fi trebuit sa invețe atunci spun ca democrația are de pierdut atunci cand „vuvuzelele” inlocuiesc obiectivitatea in relatarile de presa, iar guvernele prefera propria lor propaganda decat adevarul despre ce se intampla cu adevarat pe campul de […] The post Doi ani de razboi pentru zero rezultate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Henry Kissinger, secretar de stat sub presedintii Richard Nixon si Gerald Ford, a incetat din viata la varsta de 100 de ani, in locuința sa din Connecticut, a transmis BBC. Kissinger era un evreu german nascut pe 27 mai 1923

- Iranul a dat de inteles miercuri ca ar putea interveni in conflictul dintre Israel si Gaza daca nu se ajunge in curand la o incetare a focului, intrucat considera intreaga regiune drept "casa" sa, informeaza EFE.

- Razboiul, in orice altceva decat la nivel de disputa localizata, este un eveniment inventat și planificat dinainte, bazat pe motive ascunse. In era globalizarii, razboiul este folosit pentru a crea o distragere a atenției de la ceva cu o semnificație mai durabila, pe care protagoniștii doresc sa o introduca…

- Oficiali din cadrul Uniunii Europene au discutat despre diversificarea stocurilor petroliere si crearea unei rezerve de motorina si pacura, lo o reuniune de urgenta a grupului de coordonare petroliera al blocului comunitar, a declarat pentru Reuters un oficial european, conform Agerpres. Reuniunea de…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, i-a indemnat miercuri pe liderii Uniunii Europene sa ramana "uniti si coerenti" in acest moment de "mare instabilitate si insecuritate globala", exacerbata de "tragedia" din Orientul Mijlociu, care ar

- Un avion israelian a atacat luni dimineata doua celule Hezbollah din Liban care planuiau sa lanseze rachete antitanc si alte rachete spre Israel, a anuntat armata israeliana, in contextul in care luptele s-au intensificat la granita comuna a celor doua tari, transmite agenția Reuters.Hezbollah a…

- ■ tanara de 20 de ani se afla afla intr-un turn de supraveghere a graniței, in ziua atacului Hamas ■ inainte sa fie impușcata a apucat sa avertizeze comandamentul armatei ca Israelul este atacat dinspre Gaza ■ Iael Leibușor a fost ucisa in schimbul de focuri ■ Moartea tragica a tinerei Iael Leibușor,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, in timpul vizitei sale in China, pentru forumul „Belt and Road” de la Beijing, ca SUA au facut „inca o greșeala” funizand Ucrainei rachete cu raza cu lunga ATACMS, relateaza The Guardian. „Daca Rusia a pierdut razboiul, de ce sa le trimiți rachete ATACMS?,…