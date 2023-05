Un individ din Iasi care vindea tigari etnobotanice tinerilor, in special elevi, a fost condamnat la inchisoare si incarcerat in pentitenciar. Acesta va ispasi doi ani de puscarie. "La data de 22 mai, politistii Sectiei 1 Politie Iasi au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Iasi, pe numele unui tanar in varsta de 28 de ani. Acesta a fost condamnat la pedeapsa de doi ani inchisoare pentru comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si efectuarea de operatiuni fara a detine autorizatie eliberata in conditiile legii cu produse…