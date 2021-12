Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori romani a creat un test PCR care poate indica tulpina virusului SARS-CoV-2, dar și in ce stadiu este boala. Reușita medicala vine de la Iași, transmite Antena 3. Potrivit specialiștilor, noul tip de test PCR ii ajuta pe medici sa stabileasca ce tratament este mai bun pentru bolnavi.…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase din Ploiesti, care este unitate suport COVID. Doua persoane au murit si aproximativ 20 de pacienți bolnavi de COVID au fost evacuati. A fost declanșat Planul Rosu de Intervenție Alarma s-a dat in jurul orei 4.16, cand un apel la…

- Jurnalista Zhang Zhan, care s-a implicat in investigarea apariției virusului Covid, este grav bolnava, iar familia aceasteia susține ca se afla pe moarte, dupa ce a fost condamnata la patru ani de inchisoare, cu acuzația de provocare a conflictelor și a problemelor, in incercarea ei de a rezolva misterul…

- The European Union will soon decide on extending special state-aid measures beyond the December 31 deadline, which allowed more government support than its tough rulebook would normally allow, according to Bloomberg. So far governments have pledged E3 trillion in subsidies to help economies weather…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, sambata, in Bucuresti, de 16,53 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,54. Incidenta COVID-19 in Capitala a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie. Raluca…

- Catastrofa sanitara generata in Romania de pandemia de COVID-19 capata dimensiuni șocante. Datele raportate de statele membre ale Uniunii Europene demonstreaza ca marți, in Romania, au murit la fel de mulți bolnavi COVID cat in toate celelalte țari ale UE la un loc. Romania a raportat marți 574 de decese…

- Gabriela Firea a anunțat, miercuri, ca este bolnava de COVID-19, deși in urma cu trei saptamani a facut a treia doza de vaccin. ”Deși, chiar azi implinesc trei saptamani de la cea de-a 3-a doza de vaccin, in urma unui test am aflat ca sunt pozitiva. Toți din casa suntem vaccinați cu 3 doze : soțul,…

- Medicii romani sunt ingrijorati de evolutia Covid-19 in Romania. Ei susțin ca tara noastra ar putea genera o noua tulpina, dupa ce evoluția bolii a cunoscut modificari importante și ingrijoratoare. Medicii vorbesc de pacienți care au ajuns la Terapie Intensiva intr-un timp foarte scurt de la internare,…