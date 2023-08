Stiri pe aceeasi tema

- Inundații de proporții in Slovenia. In cateva ore de ploaie nordul țarii era sub ape. Guvernul de la Ljubljana a anunțat ca armata este pregatita sa intervina. Meteorologii anunța ca ploile se extind spre sudul țarii, Croația și Bosnia.

- Summitul Uniunii Europene a cerut Chinei sa exercite presiuni asupra Rusiei pentru a retrage imediat și fara precondiții trupele din Ucraina. Despre aceasta se menționeaza in declarația finala a summitului UE privind China, publicata vineri. "Uniunea Europeana face apel la China sa faca presiuni asupra…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgenta populatiei din 9 judete ale tarii afectate de fenomenele meteo deosebite din acest an, in limita sumei de 7 milioane de lei. Potrivit hotararii ce va fi adoptate, in sedinta de astazi, vor primi ajutoare persoanele ale caror case au fost serios afectate, in urma…

- Razboi in Ucraina, ziua 465. ​​​​​​​Administratia de la Washington nu este de acord cu un eventual armistitiu in Ucraina atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, a declarat vineri secretarul de Stat american, Antony Blinken.

- Noi lovituri aeriene au fost efectuate sambata de guvernul libian recunoscut de ONU impotriva unor pozitii ale traficantilor in vestul tarii, potrivit presei locale, noteaza AFP, citat de Agerpres.Guvernul, cu sediul la Tripoli, anuntase ca a tintit, joi, tabere ale traficantilor in aceeasi regiune…

- Guvernul ungar nu va aproba deblocarea urmatoarei transe din Facilitatea europeana de pace (FEP) pentru furnizarea de arme Ucrainei decat daca banca ungara OTP va fi retrasa de pe lista ucraineana cu sponsori ai razboiului, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto.

- Republica Moldova inițiaza procesul de retragere a țarii noastre din Adunarea Interparlamentara a Comunitații Statelor Independente (CSI). In acest sens, Guvernul a suplinit ordinea de zi a ședinței de astazi, 17 mai, cu doua proiecte ce vizeaza denunțarea unor Acorduri semnate anterior cu CSI, transmite…

- Infrangerea cu Dinamo a aprins din nou conflictul suporterilor cu conducerea clubului. Suporterii Peluzei Sud Steaua le-au reamintit sefilor de promisiunea facuta anul trecut cand nici atunci echipa nu a putut promova in Liga 1 din cauza formei de organiz