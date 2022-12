Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu a reușit nici dupa doi ani de zile de la procedurile de achiziție ale vaccinurilor anti-Covid 19 sa rezolve contractele paguboase, ba mai mult statul roman cumpara in continuare vaccinuri, deși romanii au fost codașii UE la imunizare, iar de cealalta parte, bolnavii de cancer sau copiii cu…

- Numarul prea mare de vaccinuri anti-COVID-19 achiziționate face o gaura consistenta in bugetul statului, in condițiile in care 6 milioane de doze au expirat sau expira in curand, iar Romania tot va ramane cu o rezerva de circa 7 milioane de doze.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anuntat startul vaccinarii cu doza a 4-a de vaccin anti COVID nou, eficient pe noile tulpini COVID. Trei milioane de doze cu ser adaptat la tulpinile actuale vor fi livrate de producator.In continuare insa, Romania pierde sute de milioane de euro pe vaccinurile…

- Incepe vaccinarea cu doza a 4-a de ser anti-COVID in Romania. Trei milioane de doze cu ser updatata la tulpinile actuale vor fi livrate de producator. In continuare insa, Romania pierde sute de milioane de euro pe vaccinurile care expira in depozite pentru ca deocamdata guvernul nu a reusit sa se inteleaga…

- "Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantitatii. (...) Noi in acest an trebuia sa cumparam peste 19 milioane de doze de vaccin de Pfizer. Atunci, avand deja 6 milioane de doze expirate sau in curs…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a adaugat ca a reusit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului a cerut instituției inca din luna mai sa spuna cine sunt responsabilii pentru achiziția unui numar urias de doze.Oficialii au declarat atunci ca unele contracte nu exista, iar altele sunt confidențiale. Romania a cumparat aproximativ…

- Ancheta vizeaza mai multe plangeri privind modul in care Comisia Europeana ar fi realizat achiziția centralizata de vaccinuri, cat și achizițiile facute ulterior de diverse țari de la Comisie. Romania a cumparat, in total, 100 de milioane de doze de vaccin pentru o populație de 18 milioane de oameni.„EPPO…