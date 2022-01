Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din Bacau au desfașurat activitați complexe și au recuperat prejudiciul de 4.200 de euro și 200 de dolari, sustrași din locuința unei batrane de 80 de ani. Doi barbați banuiți de comiterea faptei au fost reținuți. La data de 06 ianuarie a.c, polițiștii Sectiei 2…

- La data de 24 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Politie Hemeiuș au depistat un tanar de 23 de ani, din localitate, posesor al unui mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis de Tribunalul Bacau. Acesta este condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea de un an pentru comiterea infractiunii…

- Un batran de 67 de ani a ramas fara cele șase cutii de Arbidol pe care le avea asupra sa dupa ce polițiștii de la Secția 2 Bacau l-au depistat cumparand medicamentele precum și 100 de pachete de țigari netimbrate. La data de 19 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au depistat…

- Polițiștii de investigații criminale au depistat și identificat un barbat de 34 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost reținut. La data de 04 decembrie a.c., polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizați prin apel 112, de catre un barbat de 45 de ani, din localitate,…

- La data de 04 decembrie a.c., in jurul orei 23.30, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu, o patrula auto de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, a procedat la urmarirea in trafic, pe strada 22 Decembrie, din localitate, a unui autoturism al carui șofer a refuzat sa opreasca…

- La data de 20 noiembrie a.c, in jurul orei 18.30, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de un barbat in varsta de 50 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-a incendiat usa de acces in locuinta. In baza celor sesizate, la fata locului…

- La data de 16 noiembrie a.c., in jurul orei 22:50, polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizati de catre o tanara de 29 de ani, despre faptul ca fostul concubin, in varsta de 42 de ani, provoaca scandal la domiciliul acesteia. La fata locului s-a deplasat o patrula de siguranta publica formata…

- In aceasta dimineața, femeia fugita de sub escorta a fost prinsa de polițiștii Secției 2 Poliție Bacau in spatele unui imobil din localitate. In dupa-amiaza zilei de 04 noiembrie a.c., o femeie de 38 de ani, din județul Neamț, in timp ce se afla sub escorta polițiștilor din cadrul I.P.J.Neamț, in vederea…