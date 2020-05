Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani dupa ce a fost introdus Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) in Romania, tara noastra ocupa locul trei in Europa la numarul de sanctiuni aplicate pentru nerespectarea acestei legi.

- De astazi este in vigoare legea privind starea de alerta in Romania, adoptata de Parlament. Tot de astazi se pot aplica și amenzi celor care nu respecta masurile impuse. Comitetul National pentru Situații de Urgenta, respectiv Guvenrul au fost convocate in ședințe, luni dimineața, de la ora 7.30, respectiv…

- In vreme ce romanii inca au nevoie de adeverințe pentru a ieși din casa și risca amenzi uriașe, mai multe tari europene, in frunte cu Italia si Germania, isi relaxeaza de luni restrictiile introduse in contextul pandemiei de coronavirus. Asta in timp ce in Romania inca nu se știe daca starea de urgența…

- Numarul amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei cu noul coronavirus a urcat constant in luna aprilie, pe masura ce tot mai multe tari au fost afectate de SARS-CoV-2, Romania aflandu-se printre tintele preferate din Europa ale atacatorilor in luna aprilie, informeaza vineri…

- In ultimele 24 de ore, inspectorii Directiei de Sanatate Publica Galati au facut verificari la persoanele izolate la domiciliu si au constatat ca majoritatea nu respecta regulile stabilite de autoritati. Astfel, inspectorii au dat amenzi in valoare totala de peste 300.000 de lei. Alte sanctiuni au…

- Europa a devenit continentul cel mai afectat de coronavirus, cu peste 200.000 de cazuri de infectare. Pandemia a scos la lumina realitatea dura din spitalele europene, luate pe nepregatite de valul de imbolnaviri, noteaza digi24.ro. La nivelul UE, Romania se afla printre cele mai dotate țari privind…