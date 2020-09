Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca in cursul zilelor de duminica si luni au fost depistati pozitiv la infectia cu noul coronavirus doi angajata de la Centrala MAE, care au functii de executie. MAE mentioneaza ca niciunul dintre cele doua cazuri nu a aparut in corelare cu vreo infectie anterioara…

- Un angajat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și un diplomat din Ambasada Romaniei la Viena au fost confirmați cu coronavirus, anunța instituția. ”In scopul informarii transparente si corecte a publicului, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de 16 septembrie a.c., un angajat…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, in cursul zilei de miercuri, un angajat cu functie de executie din cadrul Centralei MAE a fost depistat pozitiv cu COVID-19.''Persoana infectata este singurul caz confirmat in urma testarii contactilor directi ai cazului comunicat in data de 16 septembrie'',…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de miercuri, un angajat cu functie de executie din cadrul Centralei MAE a fost depistat pozitiv cu COVID-19. ''Persoana infectata este singurul caz confirmat in urma testarii contactilor directi ai cazului comunicat in data de 16 septembrie'',…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza vineri ca un angajat al Consulatului de la Solotvino - Ucraina, unul din cadrul misiunii Romaniei la Londra si un altul din Centrala MAE au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, transmite Agerpres. ''In cursul zilei de 2 septembrie, unul dintre…

- "Un angajat din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe a fost confirmat in cursul zilei de 1 august cu infectia cu COVID-19. Din dispozitia conducerii MAE, au fost luate masurile care se impun in relatia cu autoritatile competente, respectiv masuri de protectie pentru restul colectivului",…

- Ca urmare a faptului ca doi angajati ai autoritatii locale au fost confirmati pozitiv la testul COVID 19 in weekend ul trecut, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, a dispus testarea in regim de urgenta, in cursul zilei de astazi, a tuturor functionarilor angajati ai Primariei Sectorului 4.Totodata,…

- "Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca doi angajati din cadrul Centralei Ministerului Afacerilor Externe au fost confirmati in cursul zilei de 23 iulie cu infectia cu COVID-19", a transmis institutia, printr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca, din dispozitia conducerii…