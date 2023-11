Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati ai ANAF – unul de la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Alexandria, celalalt din cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Bucuresti – au fost trimisi in judecata pentru infractiuni de inselaciune si uz de fals. Cei dei au folosit diplome de studii falsificate pentru a promova in…

- Doi angajati ai ANAF, unul de la Directia Regionala Antifrauda Fiscala București, celalalt din cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Alexandria (Telerorman), au fost trimisi in judecata pentru infractiuni de inselaciune si uz de fals dupa ce au folosit diplome de studii falsificate pentru a…

- Doi angajati ANAF - unul de la Directia Antifrauda Fiscala Alexandria, celalalt din cadrul Directiei Antifrauda Fiscala Bucuresti - au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru inselaciune si uz de fals, dupa ce și-au falsificat diplomele de studii…

- Doi angajati ai ANAF – unul de la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Alexandria, celalalt din cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Bucuresti - au fost trimisi in judecata pentru infractiuni de inselaciune si uz de fals dupa ce au folosit diplome de studii falsificate pentru a promova in…

- O femeie care a lucrat ca secretar-șef la Colegiul Tehnic „Lațcu Voda" Siret și a vandut diplome de studii liceale false a scapat fara nici o zi de pușcarie. Tribunalul Suceava a condamnat-o pe Viorica Bordianu la cate 2 ani de inchisoare pentru doua fapte de luare de mita și a incetat ...

- O femeie care a lucrat ca secretar-șef la Colegiul Tehnic „Lațcu Voda" Siret și a vandut diplome de studii liceale false este aproape sa scape fara nici o zi de pușcarie. Tribunalul Suceava a condamnat-o pe Viorica Bordianu la cate 2 ani de inchisoare pentru luare de mita și a incetat ...

- Patru angajați ai Registrului Auto Roman (RAR) au fost trimiși in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj pentru savarșirea unor fapte de coruptie: constituire de grup infracțional organizat, luare de mita in forma continuata, fals intelectual

- Directorul Serviciului Public Local de Termoficare Brașov a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv pentru abuz in serviciu, folosirea de informații ce nu sunt destinate publicitații ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații, luare de mita, trafic și cumparare de