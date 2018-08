Mii de credincioşi, aşteptaţi la Maria-Radna şi Ciclova Montană

Două însemnate sanctuare mariane din vestul ţării vor fi, cu prilejul Sărbătorii Ridicării Fericitei Fecioare Maria cu trupul şi sufletul la Cer, ţinta ... The post Mii de credincioşi, aşteptaţi la Maria-Radna şi Ciclova Montană appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]