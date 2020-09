Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit raportarii oficiale a Grupului de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 44 de cazuri noi de coronavirus. Numarul este in creștere comparativ cu raportarea de joi, cand au fost 37 de noi imbolnaviri. Numarul total al cazurilor de COvid-19 din județul…

- Un numar de 26 persoane diagnosticate cu Covid-19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, in același interval de timp fiind externate 22 persoane declarate vindecate, la nivelul județului Suceava, conform informarii zilnice transmise de Prefectura.Din totalul celor 495 pacienți ...

- Un numar de 26 persoane diagnosticate cu Covid – 19 au fost internate in spital, in ultimele 24 de ore, in același interval de timp fiind externate 22 persoane declarate vindecate, la nivelul județului Suceava, conform informarii zilnice transmise de Prefectura.Din totalul celor 495 pacienți ...

- Alți 18 suceveni au fost diagnosticați cu Covid-19, din 240 testați, la nivelul județului Suceava, conform informarii de presa de marți, 28 iulie. Dintre aceștia, doar doi au acceptat sa fie internați in spital. In același interval de timp, in județ au fost externate 22 persoane declarate ...

- Noua persoane dintre cele 11 diagnosticate cu Covid-19, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore, au solicitat internarea in spital.Din totalul celor 488 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava, 95 de pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, 122 ...

- Cel mai mic numar de cazuri noi de Covid-19, de la inceputul pandemiei, s-a inregistrat ieri in județul Suceava. Din 111 teste efectuate, doar 3 persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore. La nivel național, de la ultima informare transmisa de Grupul de ...

- Astazi, un al doilea caz de coronavirus a fost inregistrat la un elev, fiind vorba despre o fata de clasa a XII-a, din Suceava. Primul caz vine de la Iași, un elev de clasa a VIII-a fiind de asemenea testat pozitiv.

- GCS: Inca 187 de cazuri de infectare cu COVID-19 Foto: Arhiva. Înca 187 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost raportate de autoritați, cu câteva momente în urma, fața de 196 anunțate ieri. La Terapie Intensiva sunt internați acum 153 de pacienți infectați, în…