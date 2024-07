Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav s-a produs luni, 8 iulie 2024, la CET București Vest, unde doi electricieni au suferit arsuri in urma electrocutarii, in timpul efectuarii unei revizii. Unul dintre ei a suferit arsuri grave pe 30% din corp și se afla internat la Spitalul Clinic de Urgența Chirurgie Plastica, Repara

- Doi electricieni de la ELCEN care faceau revizia la o statie electrica de 110 kV au asezat o scara portabila intr-o zona aflata sub tensiune, s-a produs un arc electric și ambii au fost electrocutați, a anunțat Electrocentrale Bucuresti, marți, 9 iulie.„In data de 08.07.2024, doi angajati din cadrul…

- Doi angajati din cadrul Electrocentrale Bucuresti SA (ELCEN) – CET Bucuresti Vest au suferit arsuri in urma unui accident prin electrocutare, care s-a produs in timpul efectuarii unei lucrari de revizie la o statie electrica, in prezent accidentul fiind de o comisie numita de angajator. „In data de…

- Un barbat de 35 de ani a suferit arsuri la picioare și maini, in urma unui incendiu de vegetație uscata, produs pe raza localitații Dragodana, luni dupa-amiaza. Victima a fost identificata de pompierii militari care au acționat pentru stingerea flacarilor. Dupa ce a primit ingrijiri la fața locului,…

- UPDATE ,,Incendiul a fost lichidat. Cele doua victime cu arsuri la membrele inferioare au fost transportate la UPU Buzau de echipajele SMURD și SAJ. Forțele ISU se intorc la baza.” , anunța Biroul de Presa al ISU Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA In aceasta seara, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu…

- Un varstnic de 92 de ani din orașul Campeni a suferit arsuri in zona capului, dupa ce a testat o butelie de araz cu ajutorul unui chibrit și a provocat un incendiu in seara zilei de miercuri, 29 mai 2024. „Sectia de pompieri Campeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in Campeni,…

- O avarie majora s-a produs marți, 23 aprilie, in jurul orei 18:00 pe rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica, in secțiunea deservita de CET București Vest, anunța Electrocentrale București (ELCEN), producatorul de energie electrica și termica al Bucureștiului, intr-un comunicat de presa.Conform…