Doi alpiniști au fost găsiți morți în Munții Bucegi O femeie și un barbat au fost gasiți morți, sambata seara, in masivul Bucegi de salvamontiștii din Bușteni și Prahova care fusesera solicitați sa intervina printr-un apel la 112. Femeia cazuse de la inalțime, sambata seara, in zona Brana Mare al Morarului, catre Valea Cerbului, din Munții Bucegi. Insoțitorul ei, care a cerut ajutor, a incercat probabil sa ajunga la fata și a cazut și el. „Salvatorii montani au ajuns la locul accidentului, unde, din pacate, au gasit doua persoane decedate. Se pare ca alpinistul a incercat sa ajunga la fata și a cazut și el”, au anunțat reprezentanții Salvamont… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

