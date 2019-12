Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare, in cooperare cu lucratori ai Sectorului PF Berveni, au depistat patru cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 25.12.2019, in jurul orei 23.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare, in cooperare cu lucratorii Biroului Județean Poliție Transporturi Satu Mare și ai Sectorului PF Berveni, au depistat patru cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul…

- Politistii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare, in cooperare cu lucratorii Sectorului Politiei de Frontiera Berveni, au depistat trei cetateni irakieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 22.12.2019,…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare, in cooperare cu lucratorii Sectorului PF Berveni, au depistat doi tunisieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 21.12.2019, in jurul orei 23.00, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varsand au depistat zece cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in state din vestul Europei. Alți doi cetațeni indieni au fost depistați de polițiștii de frontiera de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare, in cooperare cu lucratori din cadrul SPF Berveni, au depistat un tanar din Libia, care intenționa sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. In data de 05 decembrie a.c.,…

- Polițiștii de frontiera de la Varsand, judetul Arad, au prins 22 de cetațeni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care, ajutați de un roman, incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, 23 de persoane au fost depistate,…

- Doi barbati si o femeie din Sri Lanka au incercat sa treaca ilegal granita pentru a ajunge in Ungaria. Drumul lor a fost insa oprit de catre politistii de frontiera din Berveni, judetul Satu Mare.