Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni albanezi au fost prinsi in flagrant in timp ce incercau sa ofere 500 de euro mita unui politist de frontiera de la Punctul de Trecere Jimbolia, judetul Timis, pentru a le permite sa intre ilegal in Romania.Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al Inspectoratului Teritorial…

- In urma unui denunt formulat de politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara Punctul de Trecere al Frontierei Jimbolia, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au fost prinsi in flagrant doi cetateni…

- Probleme cu legea pentru doi albanezi, in v ama Jimbolia. Ei au fost prinși in flagrant in timp ce au incercat sa mituiasca un polițist de frontiera. I-au oferit agentului 300 de euro pentru ca nu aveau documentele necesare intrarii in Romania.

- Doi cetațeni din Siria au fost prinși de polițiștii de frontiera din Calafat in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania ascunși intr-un microbuz, care transporta termopane.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii au verificat vineri seara un microbuz inmatriculat in…

- Trei cetațeni din Bangladesh au fost prinși de polițiștii de frontiera de la Vama Nadlac cand incercau sa iasa ilegal din Romania ascunși intr-un TIR care transporta electrocasnice, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea, cei…

- Echipa comuna de control din Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia – județul Timis, formata din polițiști de frontiera și lucratori vamali, a ridicat si confiscat de la doi cetateni chinezi, 73.560 euro si 52.000 Coroane Cehia, valuta ascunsa si nedeclarata la intrarea in Romania. „In data de 12.08.2020,…

- Cinci migranti turci si marocani au fost prinsi, miercuri, incercand sa iasa din Romania pe la frontiera cu Ungaria, ascunsi sub remorca unui TIR sau traversand pe jos campul, in zona orasului de Nadlac, au informat reprezentantii Politiei de Frontiera Arad. Potrivit sursei citate, in…

- "Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 95.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 36.300 mijloace de transport (dintre care 13.200 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 49.300 persoane cu 18.100 mijloace…