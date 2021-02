Doi agenți FBI au fost împușcați mortal, într-un dosar privind abuzuri împotriva copiilor Doi agenți FBI au fost împușcați mortal și alți trei au fost raniți în timp ce efectuau o percheziție, într-un dosar care viza infracțiuni împotriva copiilor.



Este pentru prima oara din 2008 când agenții FBI sunt uciși în misiune, noteaza CNN.



Agenții FBI puneau în aplicare un mandat de percheziție în Sunrise, Florida, în dimineața zilei de marți, în jurul orei 6 a.m. Suspectul a deschis focul asupra agenților, acesta fiind ucis.



Agenții raniți au fost transportați la spital și sunt în stare stabila, a transmis

Sursa articol: hotnews.ro

