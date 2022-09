Doi agenți de pază depistați dormind în timpul serviciului, iar un altul se afla sub influența alcoolului - Controale la sânge Politistii au facut verificari la unitați sanitare, unitați de invațamant si societati comerciale, fiind verificate in total 78 de obiective si 293 de agenti de paza.In urma neregulilor constatate au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, dintre care 4 conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, in valoare de peste 8.000 de lei.Intr-unul din cazuri este vorba despre un agent de paza care a fost testat cu aparatul etilotest inregistrand o valoare de 0.10 mg/l alcool pur in aerul expirat. In alte 2 cazuri este vorba despre 2 agenți de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 24 septembrie a.c., polițiștii rutieri timișeni, sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș, au desfașurat acțiuni cu efective marite pe principalele artere din județ, in vederea combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, depistarii conducatorilor auto care nu respecta limitele…

- In timpul contraofensivei din 6-11 septembrie, potrivit Statului Major General, au fost distruși 2.850 de ocupanți și 590 de unitați de tehnica, al caror cost, potrivit Forbes Ucraina, depașește 670 de milioane de dolari. O mare parte din echipament a fost distrus in timpul unei contraofensive in regiunea…

- Specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au efectuat, pe parcursul acestei saptamani, 19 controale la unitați de turism și unitați sanitare. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecției a aplicat 111 sancțiuni, din care 95 avertismente și 16 amenzi in cuantum de…

- Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, in perioada 29 august – 4 septembrie, personalul Inspectiei de Prevenire din cadrul institutiei a desfașurat mai multe activitați de informare, control și indrumare pe linia respectarii masurilor de aparare si stingere a incendiilor la unitați de cultura și centre…

- Barbatul avea o alcoolemie de 1,50 mg/l in aerul pur expirat! F. T. Polițiștii din cadrul Secției nr.1 Ploiești au fost sesizați in ziua de duminica, 21 august, ca un angajat al unui centru comercial din municipiul Ploiești s-a lovit in timp ce se afla la locul de munca. Potrivit reprezentantilor IPJ…

- Specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au efectuat, in intervalul 01.08-03.08.2022, noua controale la unitați de turism, ocoale silvice și unitați administrativ-teritoriale. ​Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecției a aplicat 83 de sancțiuni, din care 65avertismente…

- Vineri, 22 iulie, polițiștii sigheteni au efectuat o acțiune pe raza municipiului Sighetu Marmației, in vederea respectarii normelor de deținere și comercializare a unor produse accizabile supuse marcarii, pe teritoriul Romaniei. In cadrul acțiunii au fost verificate 24 de autovehicule și 36 de persoane,…

- Barbat din Alba, cu mandat de executare pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului, PRINS de polițiști: Cați ani va sta dupa gratii Barbat din Alba, cu mandat de executare pentru conducere fara permis și conducere sub influența alcoolului, PRINS de polițiști: Cați ani va sta…