- "Procurorii DNA Cluj au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a lui Traian Florinel Cuc și Vasile-Florin Tecar, care au cauzat un prejudiciu de peste 10 milioane de lei bugetului Uniunii Europene.

- Mai mulți oameni de afaceri vor sa le plateasca Statul actele de nerespectare a legii și a regulamentelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), intentand procese, dupa aplicarea unor amenzi in valoare totala de 3.697.800 lei, dispuse de ASF, din 2022 pana in prezent. Potrivit datelor postate…

- Cei trei barbati acuzati ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au fost trimisi in judecata, doi dintre acestia sunt arestati in Romania, iar al treilea suspect nu a fost prins si se banuieste ca ar fi fugit in strainatate.

- Doi șefi de cooperativa agricola au fost trimiși in judecata de procurorii DNA dupa ce ar fi depus declarații și documente false pentru a obține fonduri europene. Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) s-a constituit parte civila in proces pentru suma de aproape un milion de lei. Este…

- Hidroelectrica a platit o suma suplimentara de peste 62 milioane de lei ANAF dar susține ca aceasta a fost calculata greșit. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, a dat in judecata Agenția Naționala a Administrației Fiscale (ANAF) din cauza unei dispute legate de…