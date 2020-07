Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei au fost raniti de mai multe trunchiuri de copaci. Mai multi busteni, din remorca unui autocamion incarcat cu lemne, s au desprins intr o curba si au cazut pe carosabil. Evenimentul a avut loc azi in jurul orei 16:00, intre localitatile Frasin si Molid, judetul Suceava.In cadere, trunchiurile…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, dupa ce mai multi busteni au cazut dintr-un camion intrat in balans, pe DN 17, in judetul Suceava, potrivit news.ro.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe DN 17 Gura Humorului - Campulung…

- "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe DN 17 Gura Humorului - Campulung Moldovenesc, in zona localitatii Molid, judetul Suceava, dupa ce, intr-o curba periculoasa, un autotren incarcat cu lemne a prins balans, astfel ca mai multi busteni…

- Un accident rutier a avut loc astazi dupa amiaza in localitatea Balteni. Coliziunea a avut loc intre un autocamion si un autoturism. In urma impactului, autocamionul s-a rasturnat, iar autoturismul a fost avariat si a ajuns in afara partii carosabile.

- In aceasta dimineata, un accident rutier a avut loc in municipiul Constanta, pe strada Hatman Arbore. Conform primelor date, in eveniment au fost implicate doua masini. Sunt trei victime, doi adulti si un copil. ...

- Un barbat aflat la volanul unei masini a intrat intr-un grup de pietoni, marti, intr-o localitate in apropiere de Munchen, ranind cinci persoane, intre care pe prietena sa, a anuntat politia germana, citata miercuri de dpa.

- Patru persoane - doi adulți și doi copii - au fost raniți duminica dupa-amiaza, dupa ce masina in care erau s-a rasturnat pe un drum din comuna Goiești, județul Dolj. La fata locului a aterizat un elicopter care a preluat șoferul.Accidentul s-a produs in comuna Goiești, județul Dolj, conform…

- Patru explozii succesive ale unor mine antipersonal au zguduit nordul capitalei afgane luni, iar patru civili au fost raniti, a anuntat un purtator de cuvant al Politiei din Kabul, relateaza AFP.