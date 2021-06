Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de sase ani si doi adulti au murit, miercuri, intr-un accident petrecut pe DN1/E60, iar un baiat de 10 ani a fost ranit si transportat la spital. „O autospeciala, doua echipaje SMURD, un echipaj SAJ si un elicopter SMURD au fost alertate ca urmare a unui grav accident rutier produs pe DN1/E60…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au murit, miercuri, pe Drumul Național 1 E60, dupa ce o mașina a lovit un camion, intre localitațile Morlaca și Hodiș. Un baiat de 10 ani a fost dus la spital, potrivit Mediafax.

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca - Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Din datele primite de la fața locului, in evenimentul rutier a fost implicat un ansamblu de vehicule și un autoturism.Autoturismul care se deplasa in direcția Cluj-Napoca ar fi intrat…

- Trei persoane, intre care un copil de 6 ani, au murit, miercuri, pe Drumul Național 1 E60, dupa ce o mașina a lovit un camion, intre localitațile Morlaca și Hodiș. Un baiat de 10 ani a fost dus la spital. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la intersecția cu DC 126, intre…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca - Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Din datele primite de la fața locului, in evenimentul rutier a fost implicat un ansamblu de vehicule și un autoturism.Autoturismul care se deplasa in direcția Cluj-Napoca ar…

- Un accident grav a avut loc in județul Cluj, miercuri, 23 iunie, intre localitațile Morlaca – Hodiș, la o intersecție cu DC 126, anunța IPJ Cluj. Tragedia a fost soldata cu decesul a trei persoane, dintre care unul este minor. Accident grav in Cluj Un accident mortal a avut loc, miercuri, pe DN1 E60.…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri seara in jurul orei 18 pe DN1 E60, la intersecția cu DC 126, intre localitațile Morlaca – Hodiș, comuna Poieni, județul Cluj. Din informațiile de la fața locului, in evenimentul rutier a fost implicat un ansamblu de vehicule și un autoturism. Autoturismul…

- Un copil de doua luni a murit dupa ce doua automobile s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar chiar unde se aflau doua mame cu carucioarele. Tragicul accident s-a produs duminica, 30 mai, in centrul localitatii Caragas din regiunea transnistreana, transmite IPN.