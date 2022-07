Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc, luni dimineața, pe DN6, intre localitatile Vaceni si Vitanesti, din județul Teleorman. Doi adulți și trei copii și-au pierdut viața. „La fata locului s-au deplasat politistii rutieri care au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 40 de ani, din orasul Zimnicea, judetul…

- Un accident cu implicații serioase s-a inregistrat in dimineața zilei de vineri pe raza localitații Braiești. Un autoturism a intrat intr-un cap de pod, iar mai multe persoane au suferit leziuni. Este vorba de doi minori, din care unul in stare de inconștiența, precum și trei adulți. Toate cele ...

- Președintele american Joe Biden a reacționat dupa ce 21 persoane, 19 copii si doi adulti, au fost ucise, in urma unui atac armat comis de un tanar de 18 ani. Barbatul a deschis focul intr-o scoala primara din statul american Texas.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața in urma unui accident rutier produs pe DN1C, pe raza localitații Bonțida. Pompierii au gasit la fața locului doua autoturisme avariate, unul era rasturnat in afara parții carosabile, iar ocupanții erau ieșiți in afara…