- Potrivit ultimelor date actualizate, in barca se aflau 12 persoane: 6 adulți și 6 copii. Dintre aceștia 2 adulți și 2 copii sunt dați disparuți. Potrivit ISU Arad, dintre cele 8 persoane care au ieșit din apa 6 sunt in județul Arad – fiind vorba de 3 copii și 3 adulți, iar starea lor medicala este buna.…

- O mașina in care se aflau cinci persoane, s-a rasturnat, luni seara, in localitatea Felnac. Potrivit Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Arad, cele cinci persoane... The post O mașina in care se aflau doi adulți și trei copii s-a rasturnat la Felnac appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- 49 de copii s-au inecat in Pakistan dupa ce o barca supraincarcata s-a rasturnat intr-un lac. Cadavrele invatatoarei si ale capitanului au fost scoase din apa in zona turistica a barajului Tanda, ridicand numarul mortilor la 51.