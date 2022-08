Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti au fost loviti de trasnet in zona Pasul Valcan. Cei doi se aflau pe munte cu un grup mare de turisti. Fata de 17 ani a fost transportata la spitalul din Petrosani. In urma incidentului s-a ales cu arsuri de gradul 1 si 2 pe aproximativ 30 % din suprafata corpului. Ce spun salvatorii…

- O fata de 17 de ani si un baiat de 14 ani au fost loviti de fulger in Pasul Valcan din judetul Hunedoara. Ambele persoane au fost constiente, la sosirea echipajelor medicale, iar tanara a fost transportata la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat de 60 de ani a fost gasit miercuri mort in albia paraului Maleia din Petroșani. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața cu privire la faptul ca, in albia paraului Maleia din municipiul Petrosani, se afla o persoana decedata. Politistii ajunsi la fata locului…

- Tragedie in vestul țarii. O fetița de 10 ani și tatal ei au murit intr-un groaznic accident. Sora geamana a copilei care a murit este in stare critica la spital. O familie a fost distrusa intr-o clipa pe DN1, in județul Bihor. O fetița de numai 10 ani și tatal ei și-au pierdut viața dupa ce s-au rasturnat…

- Furia naturii a facut victime, chiar in apropiere de Casa Alba. Patru oameni au fost grav raniți, dupa ce un fulger a lovit in apropierea cladirii-simbol de la Washington. Patru persoane erau in stare critica, joi noapte, dupa ce se pare ca au fost lovite de fulger intr-un parc aflat la nord de Casa…

- Incendiu la locomotiva unui tren de marfa in județul Hunedoara. Pompierii din Petroșani și Baru au intervenit, precum și un echipaj SMURD, mecanicul locomotivei a fost ranit in incercarea de a stinge incendiul. ISU Hunedoara a intervenit la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren de…

- Hidrologii avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apa din județul Hunedoara. Specialiștii au emis cod galben de inundații. Avertizarea este valabila duminica pana la ora 23.00. „Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri…