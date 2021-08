Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenți din Tecuci au fost loviți cu pumnii și cu picioarele de un barbat deoarece faceau galagie in fața blocului. Conform unor martori, o fata a fost lovita deși era cazuta la pamant, agresorul fiind deranjat ca victima filmeaza scenele de violența. Incidentul a fost povestit pe Facebook…

- Potrivit IPJ Galati, la sfarsitul saptamanii, Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata la numarul de urgenta 112, despre faptul ca doi adolescenti ar fi fost agresati fizic, in fata unui imobil din municipiu.Conform primelor cercetari efectuate de echipajul de politie care a mers la fata locului,…

- VIDEO| Un barbat a SNOPIT in bataie doi adolescenți, in fața blocului sau, pentru ca faceau galagie. Poliția din Tecuci il ancheteaza Un barbat a SNOPIT in bataie doi adolescenți, in fața blocului sau, pentru ca faceau galagie. Poliția din Tecuci il ancheteaza Doi adolescenți din Tecuci au fost batuți…

- Doi adolescenți de 16 ani din Tecuci au fost batuți cu pumnii și cu picioarele de un barbat pentru ca faceau galagie in fața blocului. Martorii spun ca o fata a fost lovita deși era cazuta la pamant, agresorul fiind deranjat ca victima filmeaza scenele de violența. Potrivit IPJ Galați, a fost demarata…

- Incident grav in orasul Tecuci, judetul Galati. Doi tineri au fost batuti cu bestialitate de un barbat. Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente si continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a incidentul.

- Georgian Dinu e soferul care a intrat cu autocamionul intr-o casa, dupa ce a evitat in mod spectaculos sa loveasca o batrana de 90 de ani. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere, iar soferul a fost declarat pe Facebook eroul zilei. Desi a traversat prin loc nepermis, batrana da vina tot…

- Incidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza. Dupa cum se vede pe filmarea din camera de supraveghere a blocului, femeia a ieșit pe ușa, cu fetița de mana, iar in fața ușii a avut loc un scurt schimb de cuvinte, moment in care barbatul a lovit-o cu pumnul, in plina figura, ca la box. Victima a reușit…

- Trei angajați ai unui magazin din Teleorman au fost batuti, miercuri, de clanul Marmureaua pentru ca patronul nu și-a platit la timp taxa de protecție. Doua persoane au ajuns la spital in urma atacului, iar poliția a deschis o ancheta in acest caz. Momentul in care cei trei barbați sunt batuți cu bestialitate…