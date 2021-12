Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare postata pe Facebook de un sofer din Buzau care a surprins momentele in care era orbit cu un fascicul laser a atras imediat atentia politiei. Asta, dupa ce si alti cetateni au reactionat la postare spunand ca au patit la fel, in acelasi loc.

- In București nu s-au mai construit și nici consolidat cum trebuie arterele principale. Una dintre ele, destul de agloemrata pe timpul zilei, este artera dinspre Universitate spre Parcul Tineretului, accesul facandu-se atat prin pasajul subterna, cat și pe arterele supraterane. Pasajul Unirii, construit…

- Traficul a fost dirijat pe DN1B, la ieșire din municipiul Buzau, in apropiere de zona Hanul lui Ținta, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, eveniment rutier soldat cu doua persoane ranite. „Din primele date de la fața locului un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ploiești,…

- Cinci autovehicule au fost implicate joi intr-un accident pe DN2 Buzau - Urziceni, in apropierea localitatii Costesti, o persoana fiind ranita. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN2 Buzau - Urziceni, in apropierea localitatii Costesti, judetul Buzau,…

- Articolul VIDEO Accident spectaculos, cu cinci mașini avariate, langa Liceul Hașdeu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un șofer de 64 de a i a fost protagonistul unui spectaculos accident soldat cu avarierea a 5 autoturisme. Traficul de langa Liceul Hașdeu este dirijat de polițiști in urma […]…

- Autovehiculul inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un grav accident, pe autostrada M7, in zona localitații Martonvasar.Camionul a trecut prin bariera interioara a autostrazii, iar apoi s-a rasturnat. Ulterior, mai multe mașini s-au ciocnit de el, potrivit stiridiaspora.ro .Traficul spre Budapesta…

- Traficul a fost dirijat pe DN2E85, in localitatea Costești, la intersecție cu strada Poliției, in urma unui accident soldat cu doi raniți. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe direcția București catre Buzau, un șofer de 23 de ani, din Movila Banului, a intrat in…

- Doi șoferi din București s-au luat la bataie in plina strada. Poliția a fost alertata prin apel la 112. Altercația a avut loc in urma unei sicanari in trafic. Șoferii s-au lovit reciproc. Unul dintre aceștia a jost injunghiat. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiilor 12 si 23 Politie,…