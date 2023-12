Doi adolescenti, in varsta de 13 și 15 ani, din judetul Gorj, sunt suspectati ca au plecat spre stațiunea montana Ranca cu un autoturism pe care l-au gasit parcat, cu usile descuiate si cu cheile in contact. Baiatul de 15 ani a fost retinut, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni. Furtul a fost raportat la Politie, prin intermediul unui apel la 112, in a doua zi de Craciun. Un tanar de 26 de ani, cu domiciliul in comuna Baia de Fier, a reclamat ca persoane necunoscute i-au sustras autoturismul. Politistii au gasit autoturismul furat. Acesta fusese abandonat in afara partii carosabile,…