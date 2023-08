Stiri pe aceeasi tema

- Doi adolescenti din Austria care au plecat de la un restaurant fara sa plateasca, iar apoi au lovit-o cu masina pe proprietara restaurantului, au fost retinuti in Croatia dupa mai multe zile de cautari, au anuntat autoritatile, citate de dpa. Cei doi adolescenti, o tanara de 16 ani si un baiat…

- Canicula severa in Europa, cu temperaturi chiar și de 44 de grade Celsius. Mai multe țari se afla sub alerta meteo Cod Roșu luni, 10 iulie, și marți, 11 iulie 2023. Meteorologii eu emis atenționari meteo de canicula și disconfort termic, in mai multe țari din Europa. Cod rosu de canicula in Spania,…

- Meteorologii din toata Europa au refacut harțile și vin cu prognoze de coșmar. La noi, cele mai afectate zone sunt cele din sudul și sud-vestul țarii. De asemenea, disconfortul termic va fi unul uriaș, iar in marile orașe temperaturile resimțite vor depași chiar și 50 de grade.Medicii recomanda varstnicilor…

- Guvernele Italiei și Austriei, ambele conduse de exponenți ai politicilor de extrema-dreapta, fac front comun pentru a determina o schimbare a politicii de azil politic a Uniunii Europene. Karl Nehammer și Giorgia Meloni vor ca la summitul UE de saptamana viitoare sa se ajunge la decizii clare privind…

- Doi barbați din Alba, prinși de jandarmi cand incercau sa foloseasca plateasca o comanda de mancare cu un card pierdut Doi barbați din Alba, prinși de jandarmi cand incercau sa foloseasca plateasca o comanda de mancare cu un card pierdut In data de 5 iunie, in jurul orei 22.00, un echipaj de jandarmerie…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a declarat ca guvernul se va abtine deocamdata de la instaurarea de controale stationare la frontiera cu Polonia pentru a reglementa intrarile neautorizate, pe fondul unei dezbateri nationale permanente in Germania cu privire la migratie, potrivit DPA, preluata…

- De anul trecut incoace auzim, aproape zilnic, o poveste ce a devenit obsesiva. Personal, povestea cu Austria si cu Schengen-ul este de-a dreptul enervanta pentru ca nici macar nu e un prea mare castig sa fii in spatiul Schengen. Adica, se poate trai si fara acest drept, asa cum am facut-o pana acum.…