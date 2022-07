Stiri pe aceeasi tema

- TUPEU DE MOLDOVEAN… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința a doi conducatori auto care au fost depistați conducand autovehicule care nu aveau drept de circulație pe drumurile publice din Romania. Ambii s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- REZULTATE… Daca la Evaluarea Naționala școlile generale au luat “fața” liceelor de elita, cu clase de gimnaziu, la Bacalaureat situația s-a schimbat: mediile de 10 s-au imparțit frațește intre cele trei municipii. La Barlad, media 10 a fost obținuta de Irina Muntenașu de la Colegiul “Gh. Roșca Codrea”,…

- REZULTATE… Rata de promovare a Evaluarii Naționale in județul Vaslui este mai mare cu peste zece procente fața de ultimii doi ani. Daca in 2021 promovabilitatea era de 66,3%, iar in 2020 – 59,77%, anul acesta este de 77,09%. Deși rezultatele sunt net superioare celor din ultimii ani, ele sunt mai mici…

- VIZITA… Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Vasluiului, brazilianul Wesley Lopes, a revenit in Romania. Dupa o vacanța in Portugalia, Wesley a decis sa treaca și prin Romania, unde vrea sa iși viziteze foștii colegi, dar și pe fostul sau patron, Adrian Porumboiu. Prezent in Romania, Wesley…

- Doi jandarmi ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au salvat un tanar care se spanzurase in apropiere de podul de la Serbanesti, din Bacau. Doi jandarmi din Bacau au avut parte de o seara de pomina, marti, 3 mai. Cei doi isi faceau alergarea obisnuita, cand atentia le-a fost atrasa de un grup de tineri.…

- OFERTA… Se fac angajari in Armata in Vaslui dar și in alte județe din țara. Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca au inceput procedurile de inscriere. Sunt peste 1000 de locuri disponibile la nivel național și candidatul poate aplica pentru oricare dintre acestea. Dintre aceste posturi pentru…

- Preoții ortodocși ruși au imprumutat un elicopter militar cu care au plimbat Lumina Sfanta adusa de la Ierusalim deasupra regiunii Belgorod, la granița cu Ucraina, zona in care Rusia a raportat recent mai multe explozii la instalații militare. Intr-un clip publicat saptamana aceasta, doi preoți cu mine…

- Doi frati au sfarsit dramatic in casa cuprinsa de flacari devastatoare. Incendiul a fost cauzat de o lumanare nesupravegheata, care a provocat si o explozie. O tragedie s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, doi frati gasindu-si sfarsitul in locuinta care a fost cuprinsa de flacari. Cei doi…