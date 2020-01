Stiri pe aceeasi tema

- O fetita nevazatoare in varsta de opt ani a murit ieri-dimineata la Spitalul de Neurochirugie Iasi dupa ce duminica a fost fost internata in stare grava dupa ce a cazut pe scarile Liceului Special „Moldova" din Targu Frumos. Incidentul s-a petrecut la etajul al II-lea, copila fiind in acel moment in…

- O fetița de ani 8 ani a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, dupa ce a cazut pe scarile școlii unde invața, din localitatea Targu Frumos. Fata era nevazatoare, era in clasa pregatitoare și a cazut pe scari, intre doua etaje, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza…

- Copilul de trei ani din Bistrita, care vineri seara a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut, impreuna cu bunicul lui, in scara blocului, de la etajul al doilea, a murit sambata dimineata, potrivit unei informari remise de Spitalul Judetean de Urgenta (SJU). "Copilul de trei ani,…

- Un barbat de 70 de ani a cazut lânga secția de vot 177 din Cluj-Napoca amplasata în incinta Liceului tehnologic Aurel Vlaicu, suferind o lovitura puternica la cap. Batrânul ramas inconștient a fost resuscitat de un pompier care pazea secția. Incidentul nu a afectat procesul electoral.…

- O femeie a murit dupa ce a cazut pe scari, de la etajul al doilea. Aceasta se grabea sa-i deschida ușa fiicei sale, relateaza vanguardia.com. Incidentul a avut loc intr-un cartier din orașul columbian Bucaramanga. Iraida Saray Rodriguez Ruiz, o femeie de orginine venezuelana in varsta de 32 de ani,…

- Copilul in varsta de 3 ani, din Vaslui, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala. Minorul a fost adus in urma cu cateva zile in Bucuresti dupa ce au cazut peste el mai multe rufe care au luat foc, a notat Mediafax. Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu,…

- Patru ofiteri din armata indiana si doua ajutoare si-au pierdut viata, luni, in urma unei avalanse produse pe ghetarul Siachen, a anuntat un purtator de cuvant din cadrul Ministerului Apararii din India, citat de Reuters potrivit Agerpres. Incidentul, in urma caruia opt persoane au ramas blocate,…

- O gimnasta in varsta de 20 de ani a murit dupa ce a suferit o accidentare in timpul antrenamentului, potrivit presei americane.Melanie Coleman, gimnasta la Universitatea Southern Connecticut, a cazut in timpul unui exercițiu de antrenament de rutina pe paralele inegale și a decedat.„In acest moment,…