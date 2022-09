DOECHII SI SZA lanseaza videoclipul piesei PERSUASIVE Doechii și SZA lanseaza mult așteptatul videoclip pentru „Persuasive”. Regizat de Sara Lacombe, colaborarea pregatita pentru club a celor doua puteri feminine de la Top Dawg Entertainment face ca melodia și videoclipul sa se completeze perfect. Piesa este prezenta pe apreciatul EP al lui Doechii – she / her / black bitch. Imnul R&B optimist arata capacitatea impresionanta a lui Doechii de a-și transforma sound-ul versatil in vibrațiile imaculate ale caștigatoarei Grammy SZA. „Am creat „Persuasive” pentru a inalța oamenii și a aduce comunitațile impreuna, așa ca aparitia lui SZA pe cantec a fost… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

