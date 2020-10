Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon este favoritul alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. De aceasta este convins analistul politic Igor Volnițchi. In cadrul unei emisiuni TV, acesta a mai spus ca Maia Sandu va ajunge in turul doi, insa ar putea aparea și surprize din partea lui Andrei Nastase, ori Renato…

- La alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, majoritatea moldovenilor l-ar vota pe Igor Dodon, acesta fiind urmat de lidera PAS Maia Sandu, arata rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, prezentate astazi in cadrul unei conferințe de presa.

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European de la PPE, S&D, Innoim Europa, Verzi si Conservatori cer, intr-o declaratie comuna, noi alegeri libere in Belarus si condamna violentele si torturile comise de fortele de ordine aservite regimului Lukashenko impotriva oamenilor iesiti la proteste…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, a comparat protestele din Belarus impotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale cu evenimentele care s-au produs in Moldova la 7 aprilie 2009, cind in țara au avut loc tulburari in urma alegerilor parlamentare. El a spus vineri in cadrul urmatoarei ediții a emisiunii…

- Judecatorul Vladislav Clima reacționeaza la protestul organizat de PAS in aceasta dimineața prin care i-au cerut președintelui Igor Dodon sa nu-l numeasca pe acesta in funcția de președinte al Curții de Apel Chișinau. Magistratul numește acțiunea una pur politica, care are scopuri exclusiv politice.…

- Senatorul USR Florina Presada a depus, vineri, la Senat, o initiativa legislativa pentru organizarea alegerilor locale de anul acesta pe parcursul a doua zile, pentru a da posibilitatea cât mai multor alegatori sa voteze, în contextul crizei pandemice.Conform initiativei USR, alegerile…

- In cadrul alegerilor prezidențiale din toamna acestui an vor fi deschise atitea secții de votare cit vor fi permise, in condițiile crizei epidemiologice, a spus astazi Igor Dodon. El a fost intrebat daca e posibila aminarea alegerilor. {{455170}}„Eu nu vreau aminarea alegerilor, eu vreau ca ele sa aiba…

- Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti pot incepe, din 20 iulie, actiunile de colectare a listelor de sustinatori ai candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti…