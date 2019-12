Presedintele Igor Dodon sustine ca cel putin 50% din produsele vandute in retelele de magazine trebuie sa fie de productie autohtona. Potrivit lui, nu este normal cand rafturile magazinelor sunt pline de produse importate, in timp ce cele produse in Moldova fie nu au piete de desfacere, fie sunt vandute la un pret foarte mic, transmite IPN.